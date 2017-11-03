Петербургский инженер за свой счет оборудует заправки для электромобилей

Уже несколько лет власти Петербурга декларируют различные привилегии одному из самых экологичных видов транспорта — например, выделенные полосы для электромобилей. Но как это часто бывает, инициативу в свои руки берут неравнодушные люди, которые без всякой протекции сверху создают прорывные технологии.

Чтобы зарядить электромобиль, Алексею Трофимову приходится тянуть 40-метровый удлинитель. С такой технологичной процедуры петербургский инженер начинает поездку на электрокаре. Когда бензинового бака в машине нет по определению, спасает обычная бытовая розетка и провод из подвала многоэтажки. Но проблема с нехваткой зарядных станций, признается автолюбитель, сполна компенсируется преимуществами новой технологии.



Алексей Трофимов, инженер-технолог, предприниматель: «Это выгодно: нет технического обслуживания, электроэнергия по сравнению с бензином намного дешевле, зимой электромобиль не требуется греть. Расходы в год составляют в среднем 12–13 тысяч рублей. При езде по городу у меня получается зимой — 135 километров с печкой, со всем комфортом, летом — 150–200 километров».



К тому же бесшумый и экологичный электромобиль не только не расходует энергию при торможении, а наоборот, заряжает аккумулятор. Как раз главную проблему с источником тока Алексей и старается решить. Потратив почти два года на разработку, он сконструировал свой компактный модуль. По городу за свой счет установил уже 11 станций.



Процесс заправки, или подзарядки электромобиля практически не отличается от подзарядки обычного мобильного телефона. Для этого понадобится также кабель (правда, несколько больше привычного) и зарядная станция. Подсоединив кабель к разъему, до полного бака машина заправится за три часа. Не каждый телефон успеет зарядиться за это время.



Но и это еще не все плюсы. Собственникам такой техники не нужно оплачивать транспортный налог и парковку в центре города. Некоторые эксперты поддерживают перспективное направление.



Владимир Валдин, эксперт межрегионального общественного объединения «Город и транспорт»: « Это незагрязнение окружающей среды и более дешевая заправка для водителя. Но с дешевизной заправки правительство еще столкнется, потому что если сейчас, покупая литр бензина, вы вносите половину этой суммы в государственную казну, то, заправляясь электричеством за дешево или за бесплатно, вы в эту казну не вносите ничего».



Из самой же городской казны планируют выделить миллионы рублей на внедрение так называемых электробусов в схему общественного транспорта. В автобусном парке №2 осенью протестируют сразу несколько моделей для закупки в следующем году.



Ирина Ефимова, пресс-секретарь комитета по транспорту: В целом, конечно, электробус может стоит больше, чем автобус почти в два раза. Главный вопрос не в цене, а, наверное, в экологии. Мы стараемся снижать негативные выбросы от техники в окружающую среду и заботиться об экологии города. Но, по мнению автолюбителей, это, скорее, имиджевый проект.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов встретился с инженером, который за свой счет создает по всему Петербургу электрозаправки.