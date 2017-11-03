Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Омбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой. Санкт-Петербург, Турция, дети и подростки, права человека. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОмбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой

    Омбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой

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    Омбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой

    Омбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой

    Омбудсмен: с отцом удерживаемой в Турции девочки договорились о возвращении ребенка домой

      История с насильным удержанием в Турции 15-летней петербурженки получила неожиданное продолжение.

      Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, в ближайшее время девочка может вернуться домой. По словам Светланы Агапитовой, с отцом, который несколько месяцев не давал дочери вернуться домой, удалось достигнуть договоренности о выезде из Турции. Сегодня он оформит все необходимые документы. Однако от воспитания Нади мужчина отказываться не планирует.

      Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: «Он считает, что против него развернута серьезная компрометирующая кампания. Отец девочки заявил, что готов вслед за ребенком, а, может быть, и вместе с ней вылететь в Россию. И уже не территории Петербурга разбираться со всей этой ситуации вплоть до подачи в суд».

      Напомним: семейные взаимоотношения 15-летней петербурженки стали сегодня одной из самых обсуждаемых новостей. Школьница обвинила отца в насильном удержании на территории Турции. Якобы мужчина, несколько лет назад уехавший из России и принявший ислам, заставляет ее носить хиджаб, ходить в местную школу и даже готовит к замужеству. Сейчас она вместе с бабушкой, которая приехала в Стамбул за внучкой, находятся в российском посольстве.

      Личностью отца девочки заинтересовался следователи. Его подозревают в доведении собственной дочери до покушения на самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Готовится запрос об экстрадиции.

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