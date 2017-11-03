Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Украинский «Антонов» подтвердил возобновление сотрудничества с российской компанией «Волга-Днепр»

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    Украинский «Антонов» подтвердил возобновление сотрудничества с российской компанией «Волга-Днепр»

    Украинский «Антонов» подтвердил возобновление сотрудничества с российской компанией <nobr>«Волга-Днепр»</nobr>

    Украинское госпредприятие «Антонов» подтвердило ранее появившиеся в СМИ сообщения о переговорах с российской авиакомпанией «Волга-Днепр».

    В заявлении «Антонова» в Facebook говорится, что предприятие выполнит работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124–100 «Руслан», принадлежащих грузовому перевозчику. В «Антонове» подчеркнули, что сотрудничество с РФ будет «исключительно в рамках украинского законодательства и международных авиационных правил».

    Ранее газета «Коммерсант» рассказала о закрытых переговорах российской авиакомпании «Волга-Днепр» с Украиной по продлению летной годности самолетов «Руслан». Проблема возникла в связи с обострением отношений между Россией и Украиной. Сотрудничество сторон в области авиапрома был демонстративно прервано. Как уточняло издание, «Антонов» прекратил обслуживание самолетов авиаперевозчика «Волга-Днепр», в парке которой находятся 12 «Русланов».

    В свою очередь бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сообщил, что возобновление сотрудничества России и Украины по продлению летной годности «Руслана» было бы выгодно и Москве, и Киеву, сообщает НСН.

    Олег Смирнов, бывший замминистра гражданской авиации СССР: «В последние годы наша страна предпринимает все усилия для того, чтобы продлить ресурсы самолета Ан-124, который является очень эффективным аппаратом, перевозящим грузы. Сейчас все упирается в то, что эти самолеты вырабатывают ресурс. По всем авиационным правилам это (техобслуживание) может делать только производитель. А главным производителем этого самолета является Украина. Наша сторона намеревалась оказать всяческое содействие в этом вопросе, но Украина постоянно отказывается. Если эта информация достоверная, то этому обстоятельству можно только радоваться. Это будет первым взаимовыгодным шагом».

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