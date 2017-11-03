Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд. биржи, Дерипаска, инвестиции, миллионеры и миллиардеры, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомпанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

    Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

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    Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

    Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

    Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

      Группа En+ объединяет алюминиевый и энергетический бизнес миллиардера Олега Дерипаски. Ее IPO стало рекордным после введения Западом режима санкций.

      На Лондонской бирже удалось разместить почти 19% акций за миллиард долларов, саму компанию с учетом этой суммы оценили в восемь миллиардов долларов.

      А еще акций на 500 млн долларов купила китайская AnAn Group, 300 миллионов инвестировал в En+ суверенный фонд Катара, еще 25 млн вложил Российский фонд прямых инвестиций с партнерами.

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