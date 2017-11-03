Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

Группа En+ объединяет алюминиевый и энергетический бизнес миллиардера Олега Дерипаски. Ее IPO стало рекордным после введения Западом режима санкций.

На Лондонской бирже удалось разместить почти 19% акций за миллиард долларов, саму компанию с учетом этой суммы оценили в восемь миллиардов долларов.



А еще акций на 500 млн долларов купила китайская AnAn Group, 300 миллионов инвестировал в En+ суверенный фонд Катара, еще 25 млн вложил Российский фонд прямых инвестиций с партнерами.