На Мадагаскаре чума унесла жизни более 100 человек

На юге Африки свирепствует чума. Зоной бедствия стал Мадагаскар. Заболели уже почти 2000 человек, более 100 умерли.
Власти опасаются, что болезнь может перекинуться на Африканский континент. Инфекция убивает человека в течение нескольких суток, если не принять лекарства. Но многие местные жители боятся врачей сильнее, чем чумы.
Ангелот Солонантенанайна: «Ходят слухи, что, если обратиться к врачам, живым от них не уйдешь, убьют. Но вот я не верю, что это правда».
Некоторых жителей, которые возвращаются после лечения, суеверные соседи выгоняют из поселков.
Ангелот Солонантенанайна: «Ходят слухи, что, если обратиться к врачам, живым от них не уйдешь, убьют. Но вот я не верю, что это правда».
Некоторых жителей, которые возвращаются после лечения, суеверные соседи выгоняют из поселков.
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