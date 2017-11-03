Фестиваль Русского географического общества открылся в Москве

Больше узнать о природе, культуре и традициях народов России предлагают гостям Фестиваля Русского географического общества (РГО). В программе около 300 мероприятий, а одним из центральных событий стала масштабная этнографическая выставка.

На выставке много чумов. Один, например, приехал из Таймыра. Чум зимний, хотя по местным меркам там сейчас лето, минус 22. Есть также чум из Тувы. Летний, из практичного материала — брезента.



К Туве на выставке отношение особое: оттуда родом глава Русского географического общества Сергей Шойгу. Он открывал фестиваль РГО.



Сегодня в Москве также награждали победителей конкурса «Самая красивая страна» — в ней есть пожилые рыбачки, камчатские лисы, тамбовские соборы и еще девять впечатляющих локаций.



На фестивале также наградили лучших экскурсоводов — профессиональных и нет. Жюри оценивало их двухминутные ролики о родных городах.



Подробности — в видеоматериале.