ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Полонский извинился за скандальную фразу про миллиард

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Полонский извинился за скандальную фразу про миллиард

    Полонский извинился за скандальную фразу про миллиард

    Полонский извинился за скандальную фразу про миллиард
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Бывший девелопер Сергей Полонский извинился за свою скандальную фразу про миллиард, сказанную несколько лет назад.

    Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился эпатажными высказываниями и выходками. Одна из самых известных фраз была обращена к людям, «у кого нет миллиарда». С ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.

    Сергей Полонский: «Я имел в виду компании, у которых нет миллиарда».

    Как передает РИА Новости, Полонский заявил, что извиняется перед всеми, кого эта фраза оскорбила. Он также отметил, что у него самого сегодня нет миллиарда.

    Полонский также заявил о планах построить город нового поколения. По его словам, если он и вернется в строительный бизнес, то хотел бы построить новый город, причем город совершенно нового поколения, насыщенный технологиями, удобный для жизни. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, заметил он.

    Сергей Полонский: «Я над этим вопросом думаю. Я уже в Камбодже начал проектировать».

    Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

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