Полонский извинился за скандальную фразу про миллиард

Бывший девелопер Сергей Полонский извинился за свою скандальную фразу про миллиард, сказанную несколько лет назад.
Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился эпатажными высказываниями и выходками. Одна из самых известных фраз была обращена к людям, «у кого нет миллиарда». С ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.
Сергей Полонский: «Я имел в виду компании, у которых нет миллиарда».
Как передает РИА Новости, Полонский заявил, что извиняется перед всеми, кого эта фраза оскорбила. Он также отметил, что у него самого сегодня нет миллиарда.
Полонский также заявил о планах построить город нового поколения. По его словам, если он и вернется в строительный бизнес, то хотел бы построить новый город, причем город совершенно нового поколения, насыщенный технологиями, удобный для жизни. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, заметил он.
Сергей Полонский: «Я над этим вопросом думаю. Я уже в Камбодже начал проектировать».
Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Сергей Полонский: «Я имел в виду компании, у которых нет миллиарда».
Как передает РИА Новости, Полонский заявил, что извиняется перед всеми, кого эта фраза оскорбила. Он также отметил, что у него самого сегодня нет миллиарда.
Полонский также заявил о планах построить город нового поколения. По его словам, если он и вернется в строительный бизнес, то хотел бы построить новый город, причем город совершенно нового поколения, насыщенный технологиями, удобный для жизни. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, заметил он.
Сергей Полонский: «Я над этим вопросом думаю. Я уже в Камбодже начал проектировать».
Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
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