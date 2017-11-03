Экспонаты музея им. Пушкина не пострадали при пожаре

В Москве загорелась кровля отдела личных коллекций музея имени Пушкина.
В МЧС сообщили, что пожар не представляет угрозы художественным и материальным ценностям. Также возгорание не угрожает основному зданию ГМИИ им. Пушкина. Огонь вспыхнул в соседнем здании — в отделе личных коллекций.
МЧС: «По предварительным данным, материальные и художественные ценности не пострадали, угрозы от пожара им нет».
Ранее очевидцы сообщали, что с крыши двухэтажного здания на Волхонке, 10 валит густой черный дым. Пожар возник в вентиляции и перешел на кровлю старой постройки. Из здания эвакуировали более 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Волхонку перекрыли. По данным МЧС, пожарным удалось остановить распространение огня.
Пресс-служба музея: «Возгорание произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не проходят никакие выставки, все сотрудники были эвакуированы, задымление устранено».
МЧС: «По предварительным данным, материальные и художественные ценности не пострадали, угрозы от пожара им нет».
Ранее очевидцы сообщали, что с крыши двухэтажного здания на Волхонке, 10 валит густой черный дым. Пожар возник в вентиляции и перешел на кровлю старой постройки. Из здания эвакуировали более 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Волхонку перекрыли. По данным МЧС, пожарным удалось остановить распространение огня.
Пресс-служба музея: «Возгорание произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не проходят никакие выставки, все сотрудники были эвакуированы, задымление устранено».
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