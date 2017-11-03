ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Экспонаты музея им. Пушкина не пострадали при пожаре

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    • Фото: @artemus.arinich /instagram.com
    Экспонаты музея им. Пушкина не пострадали при пожаре

    Экспонаты музея им. Пушкина не пострадали при пожаре

    Экспонаты музея им. Пушкина не пострадали при пожаре
  • Фото: @artemus.arinich /instagram.com

    • В Москве загорелась кровля отдела личных коллекций музея имени Пушкина.

    В МЧС сообщили, что пожар не представляет угрозы художественным и материальным ценностям. Также возгорание не угрожает основному зданию ГМИИ им. Пушкина. Огонь вспыхнул в соседнем здании — в отделе личных коллекций.

    МЧС: «По предварительным данным, материальные и художественные ценности не пострадали, угрозы от пожара им нет».

    Ранее очевидцы сообщали, что с крыши двухэтажного здания на Волхонке, 10 валит густой черный дым. Пожар возник в вентиляции и перешел на кровлю старой постройки. Из здания эвакуировали более 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Волхонку перекрыли. По данным МЧС, пожарным удалось остановить распространение огня.

    смотретьПожарные вскрывают крышу горящего здания музея им. Пушкина
    Пожарные вскрывают крышу горящего здания музея им. Пушкина
    Пресс-служба музея: «Возгорание произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не проходят никакие выставки, все сотрудники были эвакуированы, задымление устранено».

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