Возгорание в здании музея им. Пушкина началось в системе вентиляции

Пожарные борются с огнем в одном из зданий Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в центре Москвы.
В центре Москвы вспыхнул пожар по адресу: Волхонка, дом 10. Это одно из зданий музея им. Пушкина.
В экстренных службах сообщили, что возгорание началось в системе вентиляции в отделе личных коллекций Пушкинского музея, передает ТАСС. Из здания были эвакуированы более 30 человек.
Внутри возникло сильное задымление, а из-под кровли валит густой черный дым. Горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина.
На место работают 10 пожарно-спасательных расчетов. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Из-за ЧП Волхонка была перекрыта.
В экстренных службах сообщили, что возгорание началось в системе вентиляции в отделе личных коллекций Пушкинского музея, передает ТАСС. Из здания были эвакуированы более 30 человек.
Внутри возникло сильное задымление, а из-под кровли валит густой черный дым. Горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина.
На место работают 10 пожарно-спасательных расчетов. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Из-за ЧП Волхонка была перекрыта.
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