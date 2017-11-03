ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование
    Телеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео. курьезы, Румыния, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео

    Телеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео

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    • Фото: Viral Clips / youtube.com
    Телеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео

    Телеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео

    Телеведущая оголилась в прямом эфире, пытаясь найти паука под платьем: видео
    • Фото: Viral Clips / youtube.com

      • Румынская ведущая программы о моде Иллинка Виндичи оголилась в прямом эфире. Девушке показалось, что в ее нижнее белье пробрался паук.

      Как сообщает сайт Dni.Ru, шоу «Браво, у вас есть стиль!» идет в прямом эфире, поэтому зрители увидели все, что происходило в студии. Ведущая представляла очередную участницу и вдруг заподозрила, что к ней под одежду заполз паук.

      Девушка задрала юбку и стала искать нарушителя спокойствия. На помощь к ней бросился другой участник программы. Тщательно осмотрев исподнее и убедившись, что никакого паука нет, он вернулся на место, а эфир продолжился.

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