Путин призвал органы власти к диалогу с гражданами

Президент выступил на форуме «Сообщество» в Москве. В своей речи он призвал расширить возможности гражданского контроля над деятельностью органов власти.
Владимир Путин, президент РФ: «Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение качества и эффективности этой работы».
Президент также отметил, что у граждан должна быть возможность «через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», передает «Интерфакс».
Путин призвал общественные организации проявлять настойчивость в общении с чиновниками на местах, а региональные власти — создавать условия для работы некоммерческих организаций.
Владимир Путин: «Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломают эту бюрократическую закостенелость».
Глава государства отметил, что органы власти должны стремиться к продуктивному взаимодействию с НКО в разных сферах, в том числе в таких, как работа с людьми с ограниченными возможностями, со школьниками, а также в поисковой и исторической работе. Путин призвал также региональные и местные власти опираться на гражданскую активность и создавать благоприятные условия для НКО, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему».
Объем программ президентских грантов для НКО за последние годы был значительно увеличен, подчеркнул Путин.
Владимир Путин: «Пока только расширяли. С 2012 года у нас первые гранты были миллиард. В этом году — 7 миллиардов с лишним. За все это время — 22 миллиарда».
Форум «Сообщество» проводится с 2015 года для выявления развития некоммерческого сектора в регионах, поиска решений для существующих проблем и поддержки гражданской активности.
Президент также отметил, что у граждан должна быть возможность «через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», передает «Интерфакс».
Путин призвал общественные организации проявлять настойчивость в общении с чиновниками на местах, а региональные власти — создавать условия для работы некоммерческих организаций.
Владимир Путин: «Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломают эту бюрократическую закостенелость».
Глава государства отметил, что органы власти должны стремиться к продуктивному взаимодействию с НКО в разных сферах, в том числе в таких, как работа с людьми с ограниченными возможностями, со школьниками, а также в поисковой и исторической работе. Путин призвал также региональные и местные власти опираться на гражданскую активность и создавать благоприятные условия для НКО, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему».
Объем программ президентских грантов для НКО за последние годы был значительно увеличен, подчеркнул Путин.
Владимир Путин: «Пока только расширяли. С 2012 года у нас первые гранты были миллиард. В этом году — 7 миллиардов с лишним. За все это время — 22 миллиарда».
Форум «Сообщество» проводится с 2015 года для выявления развития некоммерческого сектора в регионах, поиска решений для существующих проблем и поддержки гражданской активности.
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