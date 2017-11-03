Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных. медицина, мошенничество, онкологические заболевания, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

    В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

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    В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

    В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

    В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

      Грандиозную аферу провернули мошенники в Северной столице. Они, как заявили в МВД, вступили в сговор с сотрудниками клиник для онкобольных: имели доступ к рецептам на дорогостоящие препараты, получали их и продавали, в том числе в те же самые больницы.

      Ущерб составил по меньшей мере 50 миллионов рублей. Во время обысков полицейские нашли 500 упаковок с очень дорогими лекарствами, никак не промаркированные ампулы с непонятным содержимым и больше тысячи поддельных упаковок для лекарств. Смело можно предположить, что мошенники не только зарабатывали на похищенных препаратах, но и подменяли их на более дешевые.

      Полицейские намерены проверить, кто из медиков может быть причастен к афере. А на главарей и активных участников группы мошенников правоохранители уже вышли.

      Подробности — в видеоматериале.

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