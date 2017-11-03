В Петербурге мошенники провернули аферу с лекарствами для онкобольных

Грандиозную аферу провернули мошенники в Северной столице. Они, как заявили в МВД, вступили в сговор с сотрудниками клиник для онкобольных: имели доступ к рецептам на дорогостоящие препараты, получали их и продавали, в том числе в те же самые больницы.

Ущерб составил по меньшей мере 50 миллионов рублей. Во время обысков полицейские нашли 500 упаковок с очень дорогими лекарствами, никак не промаркированные ампулы с непонятным содержимым и больше тысячи поддельных упаковок для лекарств. Смело можно предположить, что мошенники не только зарабатывали на похищенных препаратах, но и подменяли их на более дешевые.



Полицейские намерены проверить, кто из медиков может быть причастен к афере. А на главарей и активных участников группы мошенников правоохранители уже вышли.



Подробности — в видеоматериале.

