Посетитель кафе в центре Москвы устроил стрельбу из-за полученного замечания

ЧП произошло в хинкальной на Мытной улице в центре столицы. В результате стрельбы были госпитализированы два человека.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрельба произошла в ночь на пятницу. В настоящее время полицейские разыскивают буйного посетителя, расстрелявшего из травматического пистолета двоих человек.
Источник: «В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении двух мужчин, которые отдыхали в хинкальной на Мытной улице».
Один из пострадавших по телефону рассказал полицейскимм, что он сделал замечание в кафе молодому человеку, который кричал и ругался. В итоге завязалась перепалка. Они вышли на улицу, где мужчина, который буянил в кафе, достал травматический пистолет и открыл стрельбу по двум оппонентам.
Источник: «В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении двух мужчин, которые отдыхали в хинкальной на Мытной улице».
Один из пострадавших по телефону рассказал полицейскимм, что он сделал замечание в кафе молодому человеку, который кричал и ругался. В итоге завязалась перепалка. Они вышли на улицу, где мужчина, который буянил в кафе, достал травматический пистолет и открыл стрельбу по двум оппонентам.
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