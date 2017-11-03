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    Посетитель кафе в центре Москвы устроил стрельбу из-за полученного замечания

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    Посетитель кафе в центре Москвы устроил стрельбу из-за полученного замечания

    Посетитель кафе в центре Москвы устроил стрельбу <nobr>из-за</nobr> полученного замечания

    ЧП произошло в хинкальной на Мытной улице в центре столицы. В результате стрельбы были госпитализированы два человека.

    По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрельба произошла в ночь на пятницу. В настоящее время полицейские разыскивают буйного посетителя, расстрелявшего из травматического пистолета двоих человек.

    Источник: «В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении двух мужчин, которые отдыхали в хинкальной на Мытной улице».

    Один из пострадавших по телефону рассказал полицейскимм, что он сделал замечание в кафе молодому человеку, который кричал и ругался. В итоге завязалась перепалка. Они вышли на улицу, где мужчина, который буянил в кафе, достал травматический пистолет и открыл стрельбу по двум оппонентам.

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