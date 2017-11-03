Московские врачи подарили шанс на спасение молящему об эвтаназии жителю Воронежа

Утро в одной из столичных клиник сегодня началось с продолжительного консилиума. От его результатов зависит жизнь человека. Корреспонденты НТВ выяснили, что в Воронеже пациент, который страдает тяжелым кожным заболеванием, просит о процедуре эвтаназии.

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Сергей Соколинских, конечно, знает, что эвтаназия в России запрещена, но жить с такой болью он не может. Избавить мужчину от страданий не способны даже самые сильные препараты. По просьбе репортеров НТВ лучшие столичные специалисты согласились — пока дистанционно — обследовать пациента и пришли к выводу, что есть шанс помочь. Он, конечно, невелик, но попытаться стоит.



Боль — это единственное, что он испытывает. От любого прикосновения, от каждого вдоха. Круглосуточно, и так уже пять лет. Сергей Соколинских признаётся, что обезболивающие препараты уже не спасают. Его главное лекарство сейчас — любовь и забота жены. Татьяна готова бороться с редчайшим заболеванием супруга и ждет результатов медицинского консилиума. Лучшие специалисты страны согласились помочь пациенту, который уже потерял желание так жить.



Татьяна Соколинских, супруга Сергея: «Раньше хоть врачи приезжали. А сейчас не нужны мы им стали, совсем. Вот теперь лежим, прикованы. Нет кожи».



Страшный диагноз — буллезный эпидермолиз — врачам удалось поставить не сразу. В 2012 году Сергей перенес операцию. Уже после выписки у него поднялась температура, пошла сыпь. Думали, что краснуха. А когда курс антибиотиков лишь ухудшил ситуацию, стало понятно, что лечат не от того.



В воронежских больницах попросту не понимали, что делать, ведь с такими случаями не сталкивались. Максимум выписывали сильнодействующие препараты, которые дают онкобольным на последней стадии. Но и они перестали помогать. Тогда Сергей попросил сына написать письмо в министерство здравоохранения с просьбой разрешить единичную процедуру эвтаназии.



Сергей Соколинских: «Организм настолько изможден, обессилен, столько страданий и боли. Для одного человека это неразумно. И у меня возникло такое желание. Оно даже больше как необходимость. Прекратить все это».



В нашей стране эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Выполнить такую волю пациента, даже понимая, что он страдает, врачи не имеют права. Медик, который из жалости согласится на это, безоговорочно окажется за решеткой.



Но этот крик отчаяния все же был услышан. Сегодня репортеры НТВ передали медицинские документы Сергея столичным нейрохирургам. Те дистанционно осмотрели мужчину. Изучили его фотографии и пришли к выводу, что есть все шансы спасти его от невыносимой боли. А главное — восстановить процесс регенерации тканей.



Игорь Малахов, нейрохирург: «Пациент нуждается в перевязках, адекватной помощи. Может, это будет специальная кровать для ожоговых больных. Тогда можно будет добиться успеха. Пациент нуждается в помощи, и ничего невыполнимого здесь нет. За него нужно бороться, пациент перспективный».



Разумеется, такие слова и сама возможность специального курса лечения тяжелобольному человеку поможет пусть не воспрянуть духом, но обрести надежду. Теперь нужно найти силы и каким-то образом транспортировать Сергея в Москву.



Подробности — в видеоматериале.