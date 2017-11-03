Телецентр «Останкино» празднует полувековой юбилей

Полвека назад начал свою работу телевизионный центр «Останкино». А через три дня после его открытия состоялась первая прямая трансляция с Красной площади. За 50 лет количество эфиров, которые производят в телецентре, увеличилось в 10 раз.

Оказывается, грандиозные планы телефикации страны стали разрабатывать еще в 1930-х годах. Телецентр должен был стать частью знаменитого сталинского Дворца Советов, который начали строить на месте снесенного храма Христа Спасителя, но прекратили из-за войны. А в статуе Ленина, венчающей гигантское сооружение, были бы размещены антенны передатчиков. Если бы тот проект был осуществлен, не нужны были бы ни Останкинская телебашня, ни телецентр.



При Хрущёве строительство Дворца Советов, который стал бы на десятки метров выше нью-йоркского Empire State Building, а по объему вместил бы в себя три пирамиды Хеопса, возобновлять не стали. Телецентру это место так и не досталось, там ничего не придумали лучше, чем соорудить огромный бассейн «Москва».



Другое подходящее место в самой высокой точке столицы, на Ленинских горах, было зарезервировано под Пантеон Славы, куда намеревались перенести саркофаги Ленина и Сталина из мавзолея и урны других великих людей из Кремлевской стены. В конце концов остановились на районе Останкино.



Самую высокую в мире телебашню (Хрущёв желал этой «иголочкой» уколоть Запад в мягкое место) строили семь лет, телецентр — всего три с половиной года. Несмотря на громадные размеры телецентра, он все же в семь раз по объему уступал сталинскому Дворцу Советов. Строила объекты буквально вся страна.



Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.