Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    В России резко вырос импорт крепкого алкоголя. алкоголь, импорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России резко вырос импорт крепкого алкоголя

    В России резко вырос импорт крепкого алкоголя

    комментировать
    В России резко вырос импорт крепкого алкоголя

    В России резко вырос импорт крепкого алкоголя

    В России резко вырос импорт крепкого алкоголя

      За июль и август в нашу страну приехало в два раза больше виски, коньяка и бренди, а поставки рома увеличились в три раза. Такие данные таможенной статистики приводит газета «Коммерсант».

      При этом в предыдущие два года ввоз импортного спиртного в нашу страну сокращался. Эксперты связывают такие перемены с улучшением экономической ситуации: покупатели возвращаются к привычным брендам.

      Кроме того, примерно в это время поставщики начинают запасаться товаром к новогодним праздникам.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru