В России резко вырос импорт крепкого алкоголя

За июль и август в нашу страну приехало в два раза больше виски, коньяка и бренди, а поставки рома увеличились в три раза. Такие данные таможенной статистики приводит газета «Коммерсант».

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При этом в предыдущие два года ввоз импортного спиртного в нашу страну сокращался. Эксперты связывают такие перемены с улучшением экономической ситуации: покупатели возвращаются к привычным брендам.



Кроме того, примерно в это время поставщики начинают запасаться товаром к новогодним праздникам.