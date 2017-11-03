У впавшего в кому ребенка остановилось сердце в стоматологическом кабинете под Томском

Пятилетний мальчик впал в кому в Томской области во время обычного визита к стоматологу. В СК возбудили уголовное дело. Главный вопрос — почему для удаления молочных зубов медики применили общий наркоз. По одной из версий, неправильно была рассчитана дозировка.
В кабинете врача у Владика остановилось сердце. Неподалеку, к счастью, оказалось отделение реанимации, и пульс удалось восстановить.
Пока только плохие новости: состояние критическое, глубокая кома, ребенок ни на что не реагирует. И разве можно было представить, что такими последствиями обернется простейшая стоматологическая процедура? Бабушка привела малыша в больницу, чтобы избавиться от одного молочного зуба. Ему зачем-то удалили пять под наркозом, после которого он так и не пришел в сознание.
Михаил Стрельченко, отец Владислава: «Когда отказало сердце, началась суета. Бабушка спросила, что случилось. Врач взял его на руки и побежал в реанимацию, то есть операцию они сделали в не предназначенном для этого месте. И пока они бежали, потеряли много времени, шесть минут заводили сердце».
Возникает вопрос: зачем вообще ребенку делали общий наркоз? Об этом вроде как попросила бабушка маленького Владислава. Ей стало жалко внука, он крутился, плакал, отказывался открывать рот.
Эксперты говорят: анестезия детям, конечно, разрешена, но для того, чтобы все прошло гладко, нужно было провести тщательную подготовку, оценить готовность ребенка к операции, заглянуть в историю болезни и назначить целый ряд анализов и исследований. Ничего этого, уверяют родители мальчика, сделано не было.
Михаил Стрельченко: «Когда уже было остановлено сердце, бабушке принесли какую-то бумагу, бабушка в шоке была и подписала все».
Владиславу уже однажды делали анестезию — операцию по удалению грыжи он в свое время перенес нормально и без проблем пришел в себя. Почему же в этот раз все было не так? И какая была дозировка препарата? Ответы теперь ищут сотрудники СК.
Подробности — в видеоматериале.
Пока только плохие новости: состояние критическое, глубокая кома, ребенок ни на что не реагирует. И разве можно было представить, что такими последствиями обернется простейшая стоматологическая процедура? Бабушка привела малыша в больницу, чтобы избавиться от одного молочного зуба. Ему зачем-то удалили пять под наркозом, после которого он так и не пришел в сознание.
Михаил Стрельченко, отец Владислава: «Когда отказало сердце, началась суета. Бабушка спросила, что случилось. Врач взял его на руки и побежал в реанимацию, то есть операцию они сделали в не предназначенном для этого месте. И пока они бежали, потеряли много времени, шесть минут заводили сердце».
Возникает вопрос: зачем вообще ребенку делали общий наркоз? Об этом вроде как попросила бабушка маленького Владислава. Ей стало жалко внука, он крутился, плакал, отказывался открывать рот.
Эксперты говорят: анестезия детям, конечно, разрешена, но для того, чтобы все прошло гладко, нужно было провести тщательную подготовку, оценить готовность ребенка к операции, заглянуть в историю болезни и назначить целый ряд анализов и исследований. Ничего этого, уверяют родители мальчика, сделано не было.
Михаил Стрельченко: «Когда уже было остановлено сердце, бабушке принесли какую-то бумагу, бабушка в шоке была и подписала все».
Владиславу уже однажды делали анестезию — операцию по удалению грыжи он в свое время перенес нормально и без проблем пришел в себя. Почему же в этот раз все было не так? И какая была дозировка препарата? Ответы теперь ищут сотрудники СК.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии