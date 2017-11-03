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    В кафе в центре Москвы произошла стрельба: двое ранены

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    В кафе в центре Москвы произошла стрельба: двое ранены

    В кафе в центре Москвы произошла стрельба: двое ранены

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в кафе в центре столицы. Два человека были госпитализированы.

    Об инциденте в московском кафе сообщили в полиции, передает ТАСС. Мужчина открыл стрельбу в заведении, которое располагается на Мытной улице.

    Между посетителями кафе возник конфликт. В результате мужчина достал травматический пистолет и обстрелял двух оппонентов. Пострадавшие были госпитализированы.

    Стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время стражи порядка пытаются установить его местонахождение.

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