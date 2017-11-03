МС-21 поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний

Опытный самолет МС-
21–300 совершил первый полет в рамках летных испытаний, поднявшись в воздух с аэродрома в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Иркут».
Из сообщения пресс-службы корпорации «Иркут»: «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров. Все системы самолета работали штатно».
Испытания МС-21–300 проходят на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева. Перелет в Жуковский прототип МС-21 совершил в середине октября.
МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
Испытания МС-21–300 проходят на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева. Перелет в Жуковский прототип МС-21 совершил в середине октября.
МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
Комментарии