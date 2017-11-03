Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    МС-21 поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний. авиация, Московская область, МС-21, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМС-21 поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний

    МС-21 поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний

    10 комментариев
    • Фото: IRKUT Corporation / youtube.com
    <nobr>МС-21</nobr> поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний

    МС-21 поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний

    <nobr>МС-21</nobr> поднялся в воздух на 12 км в рамках летных испытаний
    • Фото: IRKUT Corporation / youtube.com

      • Опытный самолет МС-21–300 совершил первый полет в рамках летных испытаний, поднявшись в воздух с аэродрома в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Иркут».

      Из сообщения пресс-службы корпорации «Иркут»: «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров. Все системы самолета работали штатно».

      Испытания МС-21–300 проходят на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева. Перелет в Жуковский прототип МС-21 совершил в середине октября.

      МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru