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    Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество». Москва, НКО, общественные движения, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

    Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

    1 комментарий
    Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

    Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

    Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

      В Москве закрывается форум активных граждан «Сообщество». Он стал итоговым в серии аналогичных мероприятий, прошедших в течение года в регионах.

      На протяжении двух дней участники обсуждают, как поднять гражданскую активность. Форум организован Общественной палатой, в нем принимают участие более пяти тысяч человек со всей страны.

      В этом году основной акцент на этой площадке сделан на комплексном развитии гражданского общества — его связях с властью, бизнесом и взаимодействии гражданских организаций. В ближайшее время ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

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