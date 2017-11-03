Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

В Москве закрывается форум активных граждан «Сообщество». Он стал итоговым в серии аналогичных мероприятий, прошедших в течение года в регионах.
На протяжении двух дней участники обсуждают, как поднять гражданскую активность. Форум организован Общественной палатой, в нем принимают участие более пяти тысяч человек со всей страны.
В этом году основной акцент на этой площадке сделан на комплексном развитии гражданского общества — его связях с властью, бизнесом и взаимодействии гражданских организаций. В ближайшее время ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.
В этом году основной акцент на этой площадке сделан на комплексном развитии гражданского общества — его связях с властью, бизнесом и взаимодействии гражданских организаций. В ближайшее время ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.
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