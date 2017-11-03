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    Армия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрмия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии

    Армия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии

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    Армия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии

    Армия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии

    Армия Сирии и ВКС РФ разбили последний крупный оплот ИГ в Сирии

      Сирийская правительственная армия полностью освободила от террористов город Дейр-эз-Зор. Эту информацию подтвердили сирийские военные. Полностью выбить экстремистов удалось после наступления на центральный квартал Аль-Хамидия, крупнейший оплот террористов в городе.

      Генштаб ВС Сирии подтвердил окончательное освобождение города от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), сообщает РИА Новости.

      Генштаб ВС Сирии: «После череды точных операций сирийская армия при поддержке союзных сил полностью восстановила стабильность и безопасность в городе Дейр-эз-Зор».

      Дэйр-эз-Зор был последним крупным оплотом боевиков ИГ в Сирии. Через город террористам шли поставки запасов, оружия. Недаром многие эксперты утверждали, что, потеряв город, боевики просто не смогут больше сопротивляться. Потому для Сирии это большая победа в борьбе с терроризмом.

      Операция по освобождению восточной столицы Сирии началась в первых числах сентября. После трех лет блокады правительственные войска смогли прорвать кольцо обороны и освободить восточные районы города. В ходе наступления сирийская армия смогла форсировать Евфрат, вытеснить противника к границе с Ираком и создать кольцо вокруг захваченных исламистами кварталов. Поддержку оказали российские ВКС. В ходе операции наших летчиков были уничтожены важнейшие опорные пункты террористов. В середине октября в Дейр-эз-Зоре началась спецоперация бригады Tiger force — это своего рода местные элитные подразделения. Квартал за кварталом они зачищали город.

      Ситуацию в Сирии обсудили по телефону Владимир Путин и Эммануэль Макрон, поговорив о политическом урегулировании конфликта внутри страны.

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