Устроивший дебош на борту самолета москвич признавался в любви бортпроводнику

Авиадебоширу, который пытался зацеловать экипаж в воздухе, вероятно, придется заплатить крупный штраф. Скандальный инцидент произошел на борту рейса Москва — Владивосток. Пассажиры утверждают, что перед приступом любви у нарушителя наблюдалось более опасное для окружающих состояние. Он требовал у стюарда нож и угрожал применить его как оружие.
Путь от Москвы до Владивостока на самолете занимает около 10 часов, и один из пассажиров решил не терять время зря. Судя по всему, к полету он основательно подготовился. На кадрах, которые сделал старший бортпроводник, видны последствия частной вечеринки на борту лайнера. Сначала мужчина попросил принести еще алкоголя, а получив отказ, потребовал столовые приборы. Правда, сразу заявил, что использовать он их будет не по назначению.
Стюард немедленно связался с диспетчерами воздушной гавани Владивостока и попросил, чтобы дебошира у трапа встретили сотрудники транспортной полиции. Узнав об этом, нетрезвый пассажир намекнул, что сейчас у всех окружающих будут проблемы. В частности, у бортпроводников, которые отчаянно пытались убедить мужчину хотя бы вернуться в салон и занять свое место.
В какой-то момент дебошир внезапно сменил гнев на милость и стал признаваться бортпроводнику в самых нежных чувствах. С каждой минутой признания в любви становились все более напористыми. До конца рейса бортпроводник был вынужден выслушивать интимные признания.
Дебошир: «Вот сейчас я хочу тебя поцеловать. Целовать тебя хочу».
Уже в аэропорту дебоширу объяснили, что за такое поведение ему грозит внушительный штраф и зачисление в черный список пассажиров, которым запрещено пользоваться услугами авиакомпании. Так что домой москвич, вероятнее всего, будет возвращаться на поезде.
Стюард немедленно связался с диспетчерами воздушной гавани Владивостока и попросил, чтобы дебошира у трапа встретили сотрудники транспортной полиции. Узнав об этом, нетрезвый пассажир намекнул, что сейчас у всех окружающих будут проблемы. В частности, у бортпроводников, которые отчаянно пытались убедить мужчину хотя бы вернуться в салон и занять свое место.
В какой-то момент дебошир внезапно сменил гнев на милость и стал признаваться бортпроводнику в самых нежных чувствах. С каждой минутой признания в любви становились все более напористыми. До конца рейса бортпроводник был вынужден выслушивать интимные признания.
Дебошир: «Вот сейчас я хочу тебя поцеловать. Целовать тебя хочу».
Уже в аэропорту дебоширу объяснили, что за такое поведение ему грозит внушительный штраф и зачисление в черный список пассажиров, которым запрещено пользоваться услугами авиакомпании. Так что домой москвич, вероятнее всего, будет возвращаться на поезде.
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