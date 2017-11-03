WADA поддержало дисквалификацию российских лыжников

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило в поддержку решения комиссии Международного олимпийского комитета по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, которых признали виновными в нарушении антидопинговых правил.
Оливье Ниггли, генеральный директор агентства: «WADA поддерживает решения комиссии Освальда. Помимо подтверждения выводов профессора Макларена, они также посылают мощный сигнал спортсменам и другим людям о том, что даже спустя годы могут быть представлены доказательства, чтобы те, кто нарушил правила борьбы с допингом, были наказаны».
По словам Ниггли, агентство ожидает от комиссии Освальда своевременного завершения слушаний в отношении других российских спортсменов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что комиссия во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр, признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их лишили завоеванных в Сочи медалей и пожизненно дисквалифицировали. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
Между тем число россиян, по которым идет расследование, уже возросло с 28 до 35. Эта цифра, по данным осведомленных источников, не является окончательной. 6 ноября комиссия Освальда намерена провести слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.
По словам Ниггли, агентство ожидает от комиссии Освальда своевременного завершения слушаний в отношении других российских спортсменов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что комиссия во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр, признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их лишили завоеванных в Сочи медалей и пожизненно дисквалифицировали. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
Между тем число россиян, по которым идет расследование, уже возросло с 28 до 35. Эта цифра, по данным осведомленных источников, не является окончательной. 6 ноября комиссия Освальда намерена провести слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.
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