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    Путин рассказал о влиянии революции 1917 года на весь мир

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    • Фото: tomskmuseum.ru
    Путин рассказал о влиянии революции 1917 года на весь мир

    Путин рассказал о влиянии революции 1917 года на весь мир

    Путин рассказал о влиянии революции 1917 года на весь мир
  • Фото: tomskmuseum.ru

    • Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Великой Российской революции 1917 года.

    В сообщении, размещенном на сайте Кремля, глава государства называет события 1917 года «бурными» и «драматическими». При этом он отмечает, что это неотъемлемая, сложная часть российской истории.

    Владимир Путин, президент РФ: «Революция оказала огромное влияние на развитие России и всего мира, во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века. И потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, ученые, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки».

    Президент выразил убеждение, что полемика вокруг событий тех лет должна основываться на фактах и документах, а также «на объективном и уважительном отношении к прошлому».

    смотреть«Октябрь Live»: переворот 1917 года глазами журналиста НТВ
    «Октябрь Live»: переворот 1917 года глазами журналиста НТВ
    Полная история октябрьского переворота отражена в документальном фильме «Октябрь Live»: его премьера состоится во вторник, 7 ноября, в 23:40 на НТВ.

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