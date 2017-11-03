Заклеившая ребенку рот скотчем учительница из Смоленска уволилась

Учительница младших классов написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как разгорелся скандал
из-за ее действий на уроке. Женщина заклеила рот школьнику скотчем.
Учительница, работавшая в одной из смоленских школ, уволилась после разгоревшегося скандала. Стало известно, что педагог заклеила рот ребенку скотчем за разговоры на уроке. Родители учеников также сообщали, что это не первый неприятный инцидент с учительницей: она оскорбляла школьников и применяла к ним физические наказания.
Глава города Смоленска Владимир Соваренко назвал инцидент с заклеенным ртом ребенка «вопиющим случаем» и подчеркнул, что такое поведение для педагога недопустимо, передает РИА Новости.
Анна Швило, и. о. председателя комитета по информационной политике городской администрации: «Как сообщает администрация школы, учительница по собственному желанию написала заявление об увольнении. Директор не стала ее отговаривать. Это не первый раз, когда она пытается уволиться. Молодая учительница, ее раньше всегда защищали, пытались оставить в школе, но в связи с последними событиями она уволилась».
Швило отметила, что руководство школы объявило педагогу выговор после скандального инцидента, но не ставило вопроса об увольнении. Примечательно, что на ее увольнении не настаивали и родители учеников. Сама педагог принесла извинения школьникам и их родителям. Между тем накануне сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении учительницы.
Глава города Смоленска Владимир Соваренко назвал инцидент с заклеенным ртом ребенка «вопиющим случаем» и подчеркнул, что такое поведение для педагога недопустимо, передает РИА Новости.
Анна Швило, и. о. председателя комитета по информационной политике городской администрации: «Как сообщает администрация школы, учительница по собственному желанию написала заявление об увольнении. Директор не стала ее отговаривать. Это не первый раз, когда она пытается уволиться. Молодая учительница, ее раньше всегда защищали, пытались оставить в школе, но в связи с последними событиями она уволилась».
Швило отметила, что руководство школы объявило педагогу выговор после скандального инцидента, но не ставило вопроса об увольнении. Примечательно, что на ее увольнении не настаивали и родители учеников. Сама педагог принесла извинения школьникам и их родителям. Между тем накануне сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении учительницы.
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