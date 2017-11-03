Власти Москвы не связывают пробку на Тверской с очередью за iPhone X

Московские власти опровергли информацию о пробке и ограничении движения автомобилей в центре столицы
из-за старта продаж iPhone X.
Напомним, старт продаж в России новинки от Apple вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Люди за несколько дней до начала продаж выстроились в очередь у магазина re:Store на Тверской улице.
Между тем, как сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса города, пробка на Тверской не связана с очередью за iPhone X, в центре города еще не закончился утренний час пик. В пресс-службе УГИБДД по Москве также сообщили, что их сотрудники не ограничивали движение на Тверской улице.
Тем временем ретейлеры сообщили, что новые iPhone X могут закончиться в магазинах в ближайшие дни, в некоторых сетях модель уже раскуплена. Представитель «Связного» рассказал ТАСС, что партия iPhone X будет продана в сети в течение ближайших 2–3 дней.
Из сообщения «Связного»: «Что касается очередей, то отметим, что покупатели новинок от Apple предпочитают приобретать гаджеты в интернет-магазине, в том числе и в период предзаказа, чтобы получить новинки в числе первых».
В «Мегафоне» предполагают, что вся партия новых iPhone в сети, вероятно, будет распродана сегодня.
Из сообщения «Мегафона»: «Дефицит iPhone X уже есть, спрос многократно превышает количество поставленных в Россию смартфонов, вся партия, скорее всего, будет продана сегодня. Мы ждем следующую партию на следующей неделе, но она будет меньше первой».
Некоторые ретейлеры отмечают, что первая партия iPhone X уже распродана, ожидать поставку следует не ранее следующей недели. Так, в магазине «М.Видео» в «Метрополисе» iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж. В свою очередь сеть «Эльдорадо» отмечает, что очередей в своих магазинах не наблюдает, так как все смартфоны были проданы по предзаказу.
Тем временем американские СМИ сообщили об инциденте, связанном с выходом новинки от Apple. В Сан-Франциско неизвестные украли более 300 моделей iPhone X еще до старта продаж. Воры забрались в грузовик, когда его водитель оформлял доставку в один из торговых центров.
Между тем, как сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса города, пробка на Тверской не связана с очередью за iPhone X, в центре города еще не закончился утренний час пик. В пресс-службе УГИБДД по Москве также сообщили, что их сотрудники не ограничивали движение на Тверской улице.
Тем временем ретейлеры сообщили, что новые iPhone X могут закончиться в магазинах в ближайшие дни, в некоторых сетях модель уже раскуплена. Представитель «Связного» рассказал ТАСС, что партия iPhone X будет продана в сети в течение ближайших 2–3 дней.
Из сообщения «Связного»: «Что касается очередей, то отметим, что покупатели новинок от Apple предпочитают приобретать гаджеты в интернет-магазине, в том числе и в период предзаказа, чтобы получить новинки в числе первых».
В «Мегафоне» предполагают, что вся партия новых iPhone в сети, вероятно, будет распродана сегодня.
Из сообщения «Мегафона»: «Дефицит iPhone X уже есть, спрос многократно превышает количество поставленных в Россию смартфонов, вся партия, скорее всего, будет продана сегодня. Мы ждем следующую партию на следующей неделе, но она будет меньше первой».
Некоторые ретейлеры отмечают, что первая партия iPhone X уже распродана, ожидать поставку следует не ранее следующей недели. Так, в магазине «М.Видео» в «Метрополисе» iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж. В свою очередь сеть «Эльдорадо» отмечает, что очередей в своих магазинах не наблюдает, так как все смартфоны были проданы по предзаказу.
Тем временем американские СМИ сообщили об инциденте, связанном с выходом новинки от Apple. В Сан-Франциско неизвестные украли более 300 моделей iPhone X еще до старта продаж. Воры забрались в грузовик, когда его водитель оформлял доставку в один из торговых центров.
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