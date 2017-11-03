Красноярец получил 3 года за убийство погубившего его дочь наркодилера

Обвиняемый получил наказание за расправу над наркодилером — 3 года лишения свободы.: «С учетом фактических обстоятельств дела суд первой инстанции усмотрел возможность назначения осужденному наказания с применением статьи 64 УК РФ — ниже низшего предела, определив 3 года лишения свободы».Убийство произошло почти полгода назад. В один из вечеров молодую женщину обнаружили дома в состоянии тяжелого наркотического опьянения. В тот день врачам ее удалось спасти, но на следующий день родитель нашел свою единственную дочь в таком же состоянии. В итоге она скончалась. У нее остался маленький ребенок.: «Отец тяжело переживал смерть дочери, находился под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации. В этот же день, узнав о том, что наркотическое средство дочери продал сосед, взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика одним ударом, попав прямо в сердце».