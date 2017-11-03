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    Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета

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    Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета

    Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета

    Пассажир авиарейса Москва — Владивосток устроил пьяный дебош на борту самолета, его задержали сотрудники транспортной полиции.

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 34-летний житель Московской области во время полета требовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

    По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.

    В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему грозит наказание в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.

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