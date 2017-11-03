Депутат британского парламента отстранен от должности по обвинению в домогательствах

В Великобритании продолжается серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. На этот раз
из-за обвинений в непристойном поведении был отстранен от работы член британской Лейбористской партии — 76-летний Келвин Хопкинс.
По данным The Telegraph, молодая девушка заявила, что пожилой депутат оставлял ей непристойные текстовые сообщения. В них Келвин Хопкинс называл ее привлекательной и прекрасной молодой женщиной.
Из сообщения Хопкинса: «Приятный молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы… Был бы я молод».
В Лейбористской партии заявили, что уже ведут расследование по этим обвинениям. Хопкинс лишился членства в партии и должности парламентского организатора партии до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства, связанные с разгорающимся скандалом.
Ранее министру обороны Великобритании Майклу Фэллону пришлось уйти с поста из-за инцидента многолетней давности — он признался в том, что потрогал за коленку журналистку во время конференции Консервативной партии.
Из сообщения Хопкинса: «Приятный молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы… Был бы я молод».
В Лейбористской партии заявили, что уже ведут расследование по этим обвинениям. Хопкинс лишился членства в партии и должности парламентского организатора партии до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства, связанные с разгорающимся скандалом.
Ранее министру обороны Великобритании Майклу Фэллону пришлось уйти с поста из-за инцидента многолетней давности — он признался в том, что потрогал за коленку журналистку во время конференции Консервативной партии.
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