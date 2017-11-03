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    Депутат британского парламента отстранен от должности по обвинению в домогательствах

    1 комментарий
    • Фото: pds.blog.parliament.uk
    Депутат британского парламента отстранен от должности по обвинению в домогательствах

    Депутат британского парламента отстранен от должности по обвинению в домогательствах

    Депутат британского парламента отстранен от должности по обвинению в домогательствах
  • Фото: pds.blog.parliament.uk

    • В Великобритании продолжается серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. На этот раз из-за обвинений в непристойном поведении был отстранен от работы член британской Лейбористской партии — 76-летний Келвин Хопкинс.

    По данным The Telegraph, молодая девушка заявила, что пожилой депутат оставлял ей непристойные текстовые сообщения. В них Келвин Хопкинс называл ее привлекательной и прекрасной молодой женщиной.

    Из сообщения Хопкинса: «Приятный молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы… Был бы я молод».

    В Лейбористской партии заявили, что уже ведут расследование по этим обвинениям. Хопкинс лишился членства в партии и должности парламентского организатора партии до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства, связанные с разгорающимся скандалом.

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    Ранее министру обороны Великобритании Майклу Фэллону пришлось уйти с поста из-за инцидента многолетней давности — он признался в том, что потрогал за коленку журналистку во время конференции Консервативной партии.

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