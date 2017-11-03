Новой Каледонии разрешили провести референдум о независимости

Во Франции готовятся к референдуму о независимости одного из регионов.

1295 референдумы

Франция

По поводу возможного отделения должны высказаться жители Новой Каледонии — это так называемая заморская территория республики, архипелаг, расположенный в Тихом океане. Он богат полезными ископаемыми, в частности, никелем. И как раз доходами от его продажи власти Каледонии делиться не хотят.



Правда, о противостоянии, подобном испанскому, речи пока не идет. У Каледонии с Парижем есть договор от 1988 года, который предусматривает порядок постепенной передачи местной власти полного контроля за архипелагом.



Франция референдум о независимости согласовала, он пройдет в следующем году, ровно через 20 лет после проведения предыдущего голосования об отделении. Тогда жители Каледонии решили, что не хотят расставаться с Парижем.