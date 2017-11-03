Жители аварийных домов в Татарстане возмущены размерами компенсаций за жилье

Расселение аварийного жилья в Татарстане обернулось грандиозным скандалом. Жителям Зеленодольска предложили переселяться в новое жилье фактически за свой счет. Местные власти уверяют, что положенных по закону равноценных квартир в новых домах нет. В качестве компенсаций людям выдают по несколько сотен тысяч рублей, но на эти деньги можно купить лишь комнату в общежитии.

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Собственникам аварийного жилья в Татарстане предлагают съехать и получить компенсацию — 11 тысяч за квадратный метр. За двушку выходит меньше полумиллиона, но на эти деньги новое жилье не купишь. Жители возмущаются. Фактически их обязывают брать миллионные кредиты. По социальной ипотеке — 7% годовых.



В Зеленодольске жители двух- и трехэтажных домов сетуют: комиссия, даже не заглянув к ним в гости, признала здания аварийными, потому что в них не проводился капремонт.



Владимир Сапунов, местный житель: «Отставание обоев, трещины и порванные места на всей площади — это признак аварийности, как считает комиссия. В какой квартире отстали обои? Благодаря чему можно признать дом аварийным?»



Масштабное расселение коснулось даже памятников архитектуры. Жилой район Полукамушки — единственная историческая достопримечательность Зеленодольска. Местные власти планировали здания XIX века отреставрировать и сохранить, но вместо этого признали их аварийными и предложили собственникам по 200 тысяч рублей за квартиру.



По Жилищному кодексу собственникам аварийного жилья должны либо предоставить столько же квадратов, либо выплатить рыночную стоимость квартиры. Но власти Татарстана утверждают, что равноценных квартир в новых домах нет, а 11 тысяч рублей за метр — вполне справедливое предложение.



Подробности — в видеоматериале.