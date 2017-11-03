Разборки наркодилеров закончились стрельбой в Чикаго

В Чикаго выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения.
Инцидент произошел в кофейне сети Starbucks около 20:15 по местному времени (04:15 мск в пятницу). Неизвестный в маске открыл огонь по людям. В результате от полученных ранений скончался на месте мужчина, еще двое, включая 12-летнего мальчика, были отправлены в больницу.
Причиной конфликта, по данным полиции, стала неудавшаяся сделка по продаже наркотиков между стрелявшим мужчиной и погибшим, сообщает ТАСС.
Причиной конфликта, по данным полиции, стала неудавшаяся сделка по продаже наркотиков между стрелявшим мужчиной и погибшим, сообщает ТАСС.
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