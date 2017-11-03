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    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом осеннем сезоне — столбики термометров показали минус 6,8 градуса.

    Как сообщили в Гидрометцентре, такая температура отмечалась на главной метеостанции города — ВДНХ.

    Из сообщения Гидрометцентра: «До этого самым холодным было утро 26 октября. Тогда минимальная температура составила минус 3,9 градуса».

    В Подмосковье, в Черустях, температура опускалась до минус 10,1 градуса. Первые слабые заморозки в Подмосковье отмечались еще 23 сентября, когда в поселке Черусти было 0,6 градуса мороза.

    По прогнозам синоптиков, температура в Москве в предстоящие дни повысится.

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