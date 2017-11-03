Пьяный водитель сбил пешеходов в Оренбуржье: погиб подросток

Житель Оренбуржья за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пешеходов, в результате несовершеннолетний скончался, две женщины доставлены в больницу.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области, авария произошла в поселке Энергетик Новоорского района Оренбуржья.
Из сообщения пресс-службы: «Местный житель 33 лет сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и допустил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии 16-летний пешеход скончался на месте происшествия, две 54-летние женщины были доставлены в больницу, одна госпитализирована, другая будет получать амбулаторное лечение».
По словам представителя ведомства, наехавший на людей водитель скрылся с места происшествия, позже он был установлен и задержан.
Из сообщения пресс-службы: «Местный житель 33 лет сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и допустил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии 16-летний пешеход скончался на месте происшествия, две 54-летние женщины были доставлены в больницу, одна госпитализирована, другая будет получать амбулаторное лечение».
По словам представителя ведомства, наехавший на людей водитель скрылся с места происшествия, позже он был установлен и задержан.
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