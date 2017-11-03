Администратор московского ресторана избил посетителя бейсбольной битой

На
юго-западе столицы администратор ресторана в ходе ссоры напал на посетителя с бейсбольной битой.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления МВД, инцидент произошел 2 ноября в ресторане на Ясногорской улице.
Из сообщения МВД: «Прибывшие сотрудники выяснили, что между администратором указанного заведения и посетителем произошел конфликт, в ходе которого работник ресторана схватил бейсбольную биту и ударил гостя по голове».
Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами свода и основания черепа. Администратора задержали, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Из сообщения МВД: «Прибывшие сотрудники выяснили, что между администратором указанного заведения и посетителем произошел конфликт, в ходе которого работник ресторана схватил бейсбольную биту и ударил гостя по голове».
Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами свода и основания черепа. Администратора задержали, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Комментарии