Минобороны РФ обвинило США в создании базы для боевиков в Сирии

В Минобороны РФ сообщили о попытке США сформировать в Сирии очередную группу так называемой умеренной оппозиции.
Боевиков собирают близ лагеря беженцев в районе Эт-Танфа, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на жителей страны.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «По словам сирийцев, рядом с „Эр-Рукбаном“ (палаточный лагерь беженцев в районе Эт-Танфа) недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм эль-Карьятейн и Сирийской пустыни. Американские советники формируют из них очередную „умеренную оппозицию“ — Национальную сирийскую армию».
Также в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии добавили, что американские военные не оказали помощь пострадавшим при перестрелке в районе лагеря «Эр-Рукбан» 29 октября.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «В результате перестрелки от пуль боевиков погибло 13 сирийских беженцев, еще более 20 человек, включая детей, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. При этом никакой медицинской помощи раненым беженцам американской стороной не оказывалось. Фактически, все пострадавшие обречены на гибель».
Подобные действия военнослужащих США и международной коалиции в районе Эт-Танфа являются «грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление», сообщает ТАСС.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «По словам сирийцев, рядом с „Эр-Рукбаном“ (палаточный лагерь беженцев в районе Эт-Танфа) недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм эль-Карьятейн и Сирийской пустыни. Американские советники формируют из них очередную „умеренную оппозицию“ — Национальную сирийскую армию».
Также в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии добавили, что американские военные не оказали помощь пострадавшим при перестрелке в районе лагеря «Эр-Рукбан» 29 октября.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «В результате перестрелки от пуль боевиков погибло 13 сирийских беженцев, еще более 20 человек, включая детей, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. При этом никакой медицинской помощи раненым беженцам американской стороной не оказывалось. Фактически, все пострадавшие обречены на гибель».
Подобные действия военнослужащих США и международной коалиции в районе Эт-Танфа являются «грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление», сообщает ТАСС.
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