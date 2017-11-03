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    В Красноярском крае трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

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    В Красноярском крае трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

    В Красноярском крае трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

    В Красноярском крае выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмы получили трое детей.

    Инцидент произошел недалеко от поселка Балахта около 11 утра по местному времени. По неизвестным пока причинам микроавтобус Toyota, в котором ехали 8 человек, слетел с дороги. Пострадали трое детей, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы краевого главка МВД: «Автобус ехал из Тувы в Красноярск. В нем было восемь человек, в районе Балахты он слетел с трассы. Пострадали трое детей, они доставлены в больницу, один — в тяжелом состоянии».

    На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает ТАСС.

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