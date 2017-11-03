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Возвращение Мухтара

    Трамп назвал позорным расследование о его «связях» с Россией

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    Трамп назвал позорным расследование о его «связях» с Россией

    Трамп назвал позорным расследование о его «связях» с Россией

    Президент США Дональд Трамп назвал позорным для Соединенных Штатов проводимое конгрессом расследование приписываемого России вмешательства в прошлогодние американские выборы.

    Дональд Трамп, президент США: «Это позор. И это плохо для нашей страны».

    По мнению президента, демократы и республиканцы в конгрессе были вынуждены признать, что пока они не нашли доказательств сговора России и предвыборного штаба Трампа.

    Глава Белого дома заявил, что «существовал нулевой сговор» (с Россией — ред.,) и добавил, что «наибольший сговор — публикация фейковых сообщений СМИ». Он отметил, что в CNN и NBC «работают жуткие люди», сообщает «Интерфакс».

    Напомним, на днях в конгрессе отчитывались представители крупнейших интернет-компаний. На слушания по делу о «влиянии» России на президентские выборы через платформы Facebook, Twitter и Google не приехал ни один из руководителей этих компаний. Вместо себя они выставили юристов, что не осталось незамеченным американскими политиками.

    смотретьКонгресс США выдвинул ультиматум Twitter, Facebook и Google
    Конгресс США выдвинул ультиматум Twitter, Facebook и Google
    Эти показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в американские выборы, говорится в заявлении посольства нашей страны в Вашингтоне.

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