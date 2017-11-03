Трамп назвал позорным расследование о его «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал позорным для Соединенных Штатов проводимое конгрессом расследование приписываемого России вмешательства в прошлогодние американские выборы.
Дональд Трамп, президент США: «Это позор. И это плохо для нашей страны».
По мнению президента, демократы и республиканцы в конгрессе были вынуждены признать, что пока они не нашли доказательств сговора России и предвыборного штаба Трампа.
Глава Белого дома заявил, что «существовал нулевой сговор» (с Россией — ред.,) и добавил, что «наибольший сговор — публикация фейковых сообщений СМИ». Он отметил, что в CNN и NBC «работают жуткие люди», сообщает «Интерфакс».
Напомним, на днях в конгрессе отчитывались представители крупнейших интернет-компаний. На слушания по делу о «влиянии» России на президентские выборы через платформы Facebook, Twitter и Google не приехал ни один из руководителей этих компаний. Вместо себя они выставили юристов, что не осталось незамеченным американскими политиками.
Эти показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в американские выборы, говорится в заявлении посольства нашей страны в Вашингтоне.
По мнению президента, демократы и республиканцы в конгрессе были вынуждены признать, что пока они не нашли доказательств сговора России и предвыборного штаба Трампа.
Глава Белого дома заявил, что «существовал нулевой сговор» (с Россией — ред.,) и добавил, что «наибольший сговор — публикация фейковых сообщений СМИ». Он отметил, что в CNN и NBC «работают жуткие люди», сообщает «Интерфакс».
Напомним, на днях в конгрессе отчитывались представители крупнейших интернет-компаний. На слушания по делу о «влиянии» России на президентские выборы через платформы Facebook, Twitter и Google не приехал ни один из руководителей этих компаний. Вместо себя они выставили юристов, что не осталось незамеченным американскими политиками.
Эти показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в американские выборы, говорится в заявлении посольства нашей страны в Вашингтоне.
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