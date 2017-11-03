Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена МИ-8

Сегодня у берегов Шпицбергена начнется сложная операция по подъему затонувшего российского вертолета
МИ-8.
Для этого к архипелагу подошел норвежский корабль с мощным краном. Сейчас его готовят к работам.
Евгений Саидов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России: «В ближайшее время к месту затопления вертолета будет доставлено специальное оборудование, которое позволит избежать разлива нефтепродуктов при подъеме вертолета со дна. В настоящее время проводится дополнительное обследование дна с целью поиска находившихся в вертолёте людей».
Ми-8 потерпел крушение 26-го октября. На его борту находились восемь человек. Затонувший вертолет нашли в море на глубине более 200 метров. В понедельник спасатели обнаружили тело одного из погибших. Сейчас специалисты продолжают обследовать береговую линию. Накануне зону поиска значительно расширили.
Евгений Саидов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России: «В ближайшее время к месту затопления вертолета будет доставлено специальное оборудование, которое позволит избежать разлива нефтепродуктов при подъеме вертолета со дна. В настоящее время проводится дополнительное обследование дна с целью поиска находившихся в вертолёте людей».
Ми-8 потерпел крушение 26-го октября. На его борту находились восемь человек. Затонувший вертолет нашли в море на глубине более 200 метров. В понедельник спасатели обнаружили тело одного из погибших. Сейчас специалисты продолжают обследовать береговую линию. Накануне зону поиска значительно расширили.
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