Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена МИ-8. МЧС, Норвегия, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпециалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена МИ-8

    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена МИ-8

    комментировать
    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена <nobr>МИ-8</nobr>

    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена МИ-8

    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена <nobr>МИ-8</nobr>

      Сегодня у берегов Шпицбергена начнется сложная операция по подъему затонувшего российского вертолета МИ-8.

      Для этого к архипелагу подошел норвежский корабль с мощным краном. Сейчас его готовят к работам.

      Евгений Саидов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России: «В ближайшее время к месту затопления вертолета будет доставлено специальное оборудование, которое позволит избежать разлива нефтепродуктов при подъеме вертолета со дна. В настоящее время проводится дополнительное обследование дна с целью поиска находившихся в вертолёте людей».

      Ми-8 потерпел крушение 26-го октября. На его борту находились восемь человек. Затонувший вертолет нашли в море на глубине более 200 метров. В понедельник спасатели обнаружили тело одного из погибших. Сейчас специалисты продолжают обследовать береговую линию. Накануне зону поиска значительно расширили.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru