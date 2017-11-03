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    СМИ: Трамп просил Макрона устроить ему телефонный разговор с президентом Ирана

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    СМИ: Трамп просил Макрона устроить ему телефонный разговор с президентом Ирана

    СМИ: Трамп просил Макрона устроить ему телефонный разговор с президентом Ирана

    Президент США Дональд Трамп обращался к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой организовать прямой телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани.

    Однако, как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, иранский лидер отказался от предложения.

    По информации издания, попытки построить диалог на высшем уровне предпринимались 19 сентября, когда все Макрон и Роухани находились в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. С просьбой о помощи к французскому президенту обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Но представители Ирана ответили, что не верят в готовность США к диалогу и подозревают ловушку.

    По данным Washington Post, это была уже не первая попытка Трампа побеседовать с Роухани. Якобы ранее он обсуждал эту тему с Макроном лично.

    Дональд Трамп: «У вас (Франции и Ирана — прим.ред) такие хорошие отношения. Вы можете их использовать и узнать, не хочет ли Тегеран поговорить?».

    Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает США «главным и зловещим врагом» Исламской Республики. Он отметил, что США неоднократно обвиняли Иран в поддержке терроризма, что «указывает на враждебность американцев не только к иранскому руководству, но и в целом ко всему народу».

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