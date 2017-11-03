МИД Сербии уличил посла Украины в попытках поссорить Белград с Москвой

Министерство иностранных дел Сербии прокомментировало русофобские высказывания посла Украины в Белграде Александра Александровича, назвав их «недопустимыми и непристойными».
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Ивица Тончев заявил, что Александрович «похоже, забыл, что основная задача дипломатов заключается в улучшении двусторонних отношений». В частности, он обратил внимание на интервью украинского посла сербским СМИ, в котором он назвал Сербию инструментом в руках Москвы, с помощью которого «дестабилизируют Балканы и уничтожают Европу».
Ивица Тончев, представитель МИД Сербии: «Хорошо, что интервью длилось недолго, поскольку дальше Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой».
В официальном заявлении содержится призыв к МИД Украины указать послу на недопустимость его поведения. В противном случае Белград будет вынужден «предпринять необходимые в таких случаях шаги».
Отметим, что в конце октября в Белграде праздновали 73-ю годовщину освобождения города от гитлеровских войск. В военном параде приняла участие знаменитая российская авиагруппа «Стрижи». Кроме того, к праздничной дате в Сербию доставили шесть истребителей МиГ-29. Эти самолеты Минобороны РФ передало сербским военным по решению Владимира Путина в качестве военно-технической помощи. Президент Сербии поблагодарил Россию и выразил надежду на то, что сотрудничество между странами продолжится.
Ивица Тончев, представитель МИД Сербии: «Хорошо, что интервью длилось недолго, поскольку дальше Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой».
В официальном заявлении содержится призыв к МИД Украины указать послу на недопустимость его поведения. В противном случае Белград будет вынужден «предпринять необходимые в таких случаях шаги».
Отметим, что в конце октября в Белграде праздновали 73-ю годовщину освобождения города от гитлеровских войск. В военном параде приняла участие знаменитая российская авиагруппа «Стрижи». Кроме того, к праздничной дате в Сербию доставили шесть истребителей МиГ-29. Эти самолеты Минобороны РФ передало сербским военным по решению Владимира Путина в качестве военно-технической помощи. Президент Сербии поблагодарил Россию и выразил надежду на то, что сотрудничество между странами продолжится.
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