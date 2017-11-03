СМИ: сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Сирийская армия и ее союзники установили практически полный контроль над
Дейр-эз-Зором.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» в Лондоне. Официального подтверждения от сирийских властей пока не поступало.
По информации агентства SANA, бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков запрещенной группировки ИГИЛ из квартала Эль-Хамидия, где до сих пор находился их крупнейший оплот. Сейчас войска и ополченцы продолжают зачистку на южной окраине города.
Ранее сообщалось, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших с территории России, нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.
По информации агентства SANA, бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков запрещенной группировки ИГИЛ из квартала Эль-Хамидия, где до сих пор находился их крупнейший оплот. Сейчас войска и ополченцы продолжают зачистку на южной окраине города.
Ранее сообщалось, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших с территории России, нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.
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