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    СМИ: сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

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    СМИ: сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

    СМИ: сирийская армия установила полный контроль над <nobr>Дейр-эз-Зором</nobr>

    Сирийская армия и ее союзники установили практически полный контроль над Дейр-эз-Зором.

    Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» в Лондоне. Официального подтверждения от сирийских властей пока не поступало.

    По информации агентства SANA, бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков запрещенной группировки ИГИЛ из квартала Эль-Хамидия, где до сих пор находился их крупнейший оплот. Сейчас войска и ополченцы продолжают зачистку на южной окраине города.

    смотретьБомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
    Ранее сообщалось, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших с территории России, нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

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