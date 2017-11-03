Тюремный сбор: как заключенный заработал 6 млрд на доверчивых россиянах

Казалось бы, финансовыми пирамидами россиян давно уже не увидишь. Однако — получилось. Огласку получила совершенно фантастическая история: миллиарды из карманов граждан преступники выкачивали находясь в местах не столь отдаленных.

По данным МВД, в стране действовали двадцать два кредитных кооператива, которые брали деньги у граждан под сказочные 20 процентов годовых и, якобы, вкладывали их в строящиеся объекты. Но на самом деле — жили за счет все новых доверчивых плательщиков.



Каково же было удивление оперативников, когда выяснилось, что нити управления схемой веду за решётку. А точнее — к доктору экономических наук, предпринимателю Максиму Серкину, который уже два года сидит за мошенничество. Мужчина прямо из колонии давал указания по ведению бизнеса своей сестре. И так хорошо давал, что эта семейная пирамида принесла уже 6 миллиардов рублей дохода.



Правда, этими деньгами предприимчивый заключенный вряд ли сможет теперь воспользоваться: за организацию преступного сообщества ему светит еще 20 лет.