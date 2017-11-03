Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!
    В архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль. США, ЦРУ, бен Ладен, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль

    В архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль

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    В архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль

    В архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль

    В архиве бен Ладена нашли порно, мультики и фильм про Кремль

      ЦРУ рассекретило часть документов из архива террориста Усамы бен Ладена. И список файлов удивил общественность. На жестких дисках оказались мультики, смешные ролики, порно и документальный фильм про Кремль.

      Конечно, секретные сведения и фильмы для взрослых публиковать ЦРУ публиковать не стало. Но многие пытаются сделать выводы о личности террориста по рассекреченным личным файлам.

      Например, оказалось, что террорист №1 в свободное от «работы» время не прочь был посмотреть мультфильмы. На компьютере нашли популярные мультипликационные ленты: «Тачки», «Ледниковый период» и даже «Муравей Антц».

      Впрочем, вряд ли на мировоззрение бен Ладена так повлияли мультики. На жестких дисках нашли много научно-популярных фильмов, в том числе «Кремль изнутри». Но, скорее всего, это было просто праздное любопытство. Маловероятно, что бен Ладен стал бы изучать устройство Кремля по документальному кино. Не стоит искать подтекст и в некогда популярном в интернете видео «Чарли кусает мой палец», которое террорист тоже посматривал.

      Специалисты отмечают, что вся эта информация дает не слишком много новых знаний о бен Ладене. Поэтому особенно странно, что ЦРУ подает файлы как некую сенсацию. Впрочем, многие обратили внимание на время публикации.

      Адальби Шгахошев, член Комитета Госдумы по международным делам: «Они сейчас делают это на фоне наших успехов в Сирии. Когда реально идёт глобальная борьба с международным терроризмом, чего вообще не было никогда. И при Усаме бен Ладене тоже. И заявить в этот момент, что они когда-то тоже уничтожили террориста номер один по тем временам — может быть, им это что-то даёт».

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