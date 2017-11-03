Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала

    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине

    4 комментария
    • Фото: ssu.gov.ua
    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине

    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине

    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине
  • Фото: ssu.gov.ua

    • Служба безопасности Украины заявила о задержании двоих россиян, которых подозревают в попытке «дестабилизировать» ситуацию в стране.

    В сообщении пресс-службы СБУ указано, что одного из задержанных подозревают организации акции протеста.

    Пресс-служба СБУ: «Оперативники СБ Украины установили, что один из русских начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать
    акции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый „палаточный городок“ под министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона „Об образовании“».

    Мужчину допросили и выслали из страны.

    Второго гражданина России, временно проживавшего в Днепропетровской области, был задержан в Киеве. СБУ утверждает, что он якобы в ночь на 21 октября поджог автомобиль депутата Верховной рады. Подробности инцидента не сообщаются.

    В сообщении указано, что по делам проводятся следственные действия. Фото задержания опубликованы на официальном сайте СБУ.

    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине. Украина, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине. Украина, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: ssu.gov.ua

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru