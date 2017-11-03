СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине

Служба безопасности Украины заявила о задержании двоих россиян, которых подозревают в попытке «дестабилизировать» ситуацию в стране.
В сообщении пресс-службы СБУ указано, что одного из задержанных подозревают организации акции протеста.
Пресс-служба СБУ: «Оперативники СБ Украины установили, что один из русских начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать
акции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый „палаточный городок“ под министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона „Об образовании“».
Мужчину допросили и выслали из страны.
Второго гражданина России, временно проживавшего в Днепропетровской области, был задержан в Киеве. СБУ утверждает, что он якобы в ночь на 21 октября поджог автомобиль депутата Верховной рады. Подробности инцидента не сообщаются.
В сообщении указано, что по делам проводятся следственные действия. Фото задержания опубликованы на официальном сайте СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Пресс-служба СБУ: «Оперативники СБ Украины установили, что один из русских начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать
акции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый „палаточный городок“ под министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона „Об образовании“».
Мужчину допросили и выслали из страны.
Второго гражданина России, временно проживавшего в Днепропетровской области, был задержан в Киеве. СБУ утверждает, что он якобы в ночь на 21 октября поджог автомобиль депутата Верховной рады. Подробности инцидента не сообщаются.
В сообщении указано, что по делам проводятся следственные действия. Фото задержания опубликованы на официальном сайте СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
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