СБУ заявила о задержании россиян по подозрению в «дестабилизации» обстановки на Украине

В сообщении пресс-службы СБУ указано, что одного из задержанных подозревают организации акции протеста.Пресс-служба СБУ: «Оперативники СБ Украины установили, что один из русских начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организоватьакции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый „палаточный городок“ под министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона „Об образовании“».Мужчину допросили и выслали из страны.Второго гражданина России, временно проживавшего в Днепропетровской области, был задержан в Киеве. СБУ утверждает, что он якобы в ночь на 21 октября поджог автомобиль депутата Верховной рады. Подробности инцидента не сообщаются.В сообщении указано, что по делам проводятся следственные действия. Фото задержания опубликованы на официальном сайте СБУ.Фото: ssu.gov.ua