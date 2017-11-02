Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Президент Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта в Сирии и иранскую ядерную программу.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран. В этом контексте лидеры высказались в пользу четкой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке».
Отмечается, что Путин и Макрон также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии.
Пресс-служба Кремля: «В ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30–31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса».
Напомним, в сентябре лидеры России и Франции также затрагивали ситуацию вокруг САР в рамках телефонного разговора. Тогда президенты также высказались за содействие продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии и выразили готовность наращивать российско-французскую координацию по САР, в том числе в рамках женевского процесса.
Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран. В этом контексте лидеры высказались в пользу четкой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке».
Отмечается, что Путин и Макрон также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии.
Пресс-служба Кремля: «В ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30–31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса».
Напомним, в сентябре лидеры России и Франции также затрагивали ситуацию вокруг САР в рамках телефонного разговора. Тогда президенты также высказались за содействие продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии и выразили готовность наращивать российско-французскую координацию по САР, в том числе в рамках женевского процесса.
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