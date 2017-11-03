Репортер НТВ выяснил правду о составе сигарет

Представители табачного рынка резко отреагировали на требование Минздрава рассекретить состав их продукции. Сигаретные магнаты даже направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с настоятельной просьбой не заставлять их писать на пачках всё, что скрыто. Корреспондент НТВ выяснил, что же на самом деле входит в состав сигарет.

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Купить сигареты в магазине — это как купить себе рак, бесплодие или импотенцию. Именно так нас уверяли производители. И, стало быть, всю правду о вреде табака мы уже знаем. Или все таки не всю?



До сегодняшнего дня производители писали, что кроме смолы, никотина, папиросной бумаги и фильтра в сигаретах ничего нет. Но, если верить секретному документу одной из крупнейших табачных корпораций, наименований больше шести десятков: целой пачки не хватит.



У табачных королей свои способы экономии. Например, если всмотреться в то, что многие принимают за табачный лист, можно с удивлением увидеть порезанную на части бумагу коричневого цвета. Кроме того, как рассказал бывший сотрудник сигаретной фабрики, многие не брезгуют и восстановленным табаком: это пыль, которая обильно пропитывается глицерином. Такая обработка придает материалу хорошие впитывающие свойства. А вкус придают с помощью химии. В итоге стоимость тысячи сигарет за два года опустилась с 70 долларов до одного.



Конечно, гипотезу о том, что капля никотина убивает лошадь, пока еще никто не доказал. Вот только табачники шифруют убийственные компоненты под другим словом — смола. И именно за это слово, а не другие наименования на пачке, они еще точно повоюют.