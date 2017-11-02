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    В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

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    • Фото: Reuters © 2017, Mona Sharaf
    В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

    В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

    В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату
  • Фото: Reuters © 2017, Mona Sharaf

    • Ученые обнаружили ранее неизвестную потайную комнату в знаменитой египетской пирамиде Хеопса.

    Открытие сделала группа ученых из Японии, Франции и Египта. Они исследовали пирамиду высокочувствительным радаром методом молекулярной спектроскопии, который позволяет визуализировать пустоты.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, длина обнаруженного помещения составляет порядка 30 метров. Оно находится над Большой галереей — самым большим помещением в пирамиде. Назначение комнаты пока остается загадкой, однако ученые сразу отвергли возможность обнаружения скрытых погребальных камер. Это открытие стало самым крупным с XIX века.

    Пирамида Хеопса (Хуфу) была построена более 4500 лет назад и является уникальным памятником древнего мира. До XIV века она оставалась самым высоким сооружением в мире.

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