В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

Ученые обнаружили ранее неизвестную потайную комнату в знаменитой египетской пирамиде Хеопса.
Открытие сделала группа ученых из Японии, Франции и Египта. Они исследовали пирамиду высокочувствительным радаром методом молекулярной спектроскопии, который позволяет визуализировать пустоты.
Как сообщает сайт Вести.Ru, длина обнаруженного помещения составляет порядка 30 метров. Оно находится над Большой галереей — самым большим помещением в пирамиде. Назначение комнаты пока остается загадкой, однако ученые сразу отвергли возможность обнаружения скрытых погребальных камер. Это открытие стало самым крупным с XIX века.
Пирамида Хеопса (Хуфу) была построена более 4500 лет назад и является уникальным памятником древнего мира. До XIV века она оставалась самым высоким сооружением в мире.
Как сообщает сайт Вести.Ru, длина обнаруженного помещения составляет порядка 30 метров. Оно находится над Большой галереей — самым большим помещением в пирамиде. Назначение комнаты пока остается загадкой, однако ученые сразу отвергли возможность обнаружения скрытых погребальных камер. Это открытие стало самым крупным с XIX века.
Пирамида Хеопса (Хуфу) была построена более 4500 лет назад и является уникальным памятником древнего мира. До XIV века она оставалась самым высоким сооружением в мире.
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