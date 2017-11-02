Трамп назначил Пауэлла главой Федеральной резервной системы США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил главой Федеральной резервной системы (ФРС) члена Совета управляющих этой организации Джерома
Пауэлла.
Теперь кандидатуру Пауэлла должен одобрить Сенат Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.
Федеральная система в США выполняет функции Центрального банка. Пауэлл вошел Совет управляющих ФРС в 2012 году. Как отмечают эксперты, он изначально поддерживал политику постепенного повышения процентной ставки, проводимую нынешней главой регулятора Джанет Йеллен. Поэтому перемен в курсе организации в США не ожидают.
Срок полномочий нынешней Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.
Федеральная система в США выполняет функции Центрального банка. Пауэлл вошел Совет управляющих ФРС в 2012 году. Как отмечают эксперты, он изначально поддерживал политику постепенного повышения процентной ставки, проводимую нынешней главой регулятора Джанет Йеллен. Поэтому перемен в курсе организации в США не ожидают.
Срок полномочий нынешней Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.
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