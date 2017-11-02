РФ, США и Великобритания подтвердили важность запрета биологического оружия

Россия, США и Великобритания считают важными усилия, направленные на запрещение биологического и токсинного оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Из сообщения МИД: «Российская Федерация, Великобритания и Соединенные Штаты Америки согласны с тем, что мир сталкивается с серьезными вызовами с точки зрения биологической безопасности, включая угрозу разработки, приобретения и применения биологического оружия государственными и негосударственными субъектами, а также достижения в области науки и техники, которые обладают потенциалом, чтобы приносить большую пользу, однако могут быть использованы для причинения вреда».



В российском дипломатическом ведомстве отметили, что считают чрезвычайно важным содействовать укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Согласно заявлению МИД, это поможет усилить способность международного сообщества отвечать на связанные с ним вызовы.